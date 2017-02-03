36 пакетиков с наркотиком обнаружили у двоих нижегородцев сотрудники Росгвардии

11:14 — 01.02.2017

 Юлия Полякова


36 пакетиков с наркотиком обнаружили у двоих нижегородцев сотрудники Росгвардии. Войсковой наряд обратил внимание на парней, копавшихся в снегу.

Как сообщает Управление Росгвардии по Нижегородской области, старший сержант Илья Терёхин и младший сержант Алексей Исаичев патрулировали территорию гаражного массива. Молодые люди, на которых наряд обратил внимание, явно пытались что-то спрятать, а сами по всем признакам были в состоянии наркотического опьянения. 

Сотрудники предположили, что эти двое собираются сделать закладки наркотиков. При приближении наряда мужчины занервничали и пытались скрыться, но были задержаны. Их доставили в отдел полиции, где при личном досмотре и были обнаружены пакетики с порошкообразным веществом.

Теги: Криминал

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