35 миллионов рублей будет выделено Нижегородской области на ремонт домов культуры

35 миллионов рублей будет выделено Нижегородской области на проект «Местный дом культуры». Парламентские слушания «Поддержка и развитие театральной и культурно-досуговой деятельности на муниципальном уровне» прошли в Госдуме.

Всего в 2017 году на программу «Местный дом культуры» будет выделен 1 миллиард 400 тысяч рублей. Эти средства пойдут на косметический ремонт домов культуры. А в 2018 году, в рамках проекта, денежные средства предполагается направить на капитальные ремонты зданий домов культуры.

Также на публичных слушаниях обсудили программу поддержки муниципальных театров. В 2017 году на её реализацию будет выделено 670 миллионов рублей. Программа «Театры малых городов» будет действовать три года, по 2019 год включительно. По словам секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергея Неверова, при принятии решения о том, какие ДК нуждаются в первую очередь в ремонте, какие работы необходимо провести в зданиях и в каких населенных пунктах, обязательно будет учитываться мнение граждан.

Ответственный за реализацию федерального партийного проекта «Местный дом культуры» в Нижегородской области, депутат Законодательного Собрания от фракции «Единая Россия» Валерий Антипов, также принимавший участие в слушаниях, подводя итоги, отметил:

«Впервые за последние 20 лет была поднята проблема сельских домов культуры на таком высоком уровне. В 2017 году „Единая Россия“ начнет реализацию новых партпроектов, в их числе „Местный дом культуры“ и „Театры малых городов“, которые позволят создать благоприятные условия для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципальных образований на основе конкретных запросов и потребностей населения. Программа „Местный дом культуры“ рассчитана на 3 года. Участниками проекта могут стать муниципальные образования численностью до 50 тысяч человек. Обязательное условие участия в нём — софинансирование со стороны регионального бюджета в размере 10%. В 2017 году благодаря реализации партийного проекта „Местный дом культуры“ в Нижегородскую область из федерального бюджета будет выделено 35 миллионов рублей. На территории нашего округа всего 1013 сельских домов культуры».