31 разворотная площадка для общественного транспорта в Нижнем Новгороде нуждается в ремонте. На это требуется 80 миллионов рублей.

Слова директора городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрея Жижина приводит пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. Всего в городе 50 разворотных площадок и конечных пунктов общественного транспорта. Из них семь в удовлетворительн ом состоянии, на 12-ти требуется устранить деформации асфальтобетонног о покрытия. Ямочный ремонт запланирован администрациями районов города в рамках текущего содержания улично-дорожной сети.