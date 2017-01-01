31 разворотная площадка для общественного транспорта в Нижнем Новгороде нуждается в ремонте

10:50 — 24.01.2017

 Юлия Полякова


31 разворотная площадка для общественного транспорта в Нижнем Новгороде нуждается в ремонте. На это требуется 80 миллионов рублей.

Слова директора городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрея Жижина приводит пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. Всего в городе 50 разворотных площадок и конечных пунктов общественного транспорта. Из них семь в удовлетворительном состоянии, на 12-ти требуется устранить деформации асфальтобетонного покрытия. Ямочный ремонт запланирован администрациями районов города в рамках текущего содержания улично-дорожной сети.

Теги: Транспорт

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