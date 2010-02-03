300 тысяч заплатит нижегородский водоканал за незаконную свалку отходов на Оке
ОАО «Нижегорордский водоканал» оштрафован на 300 тыс рублей за несанкционирован
Напомним, что в конце 2016 года в ходе осмотра местности в 500 метрах от забора филиала «Волга» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (ул. Воротынская) была обнаружена крупная свалка мусора, а также движение транспорта. В ходе проверки выяснилось, что три КАМАЗа, неоднократно зафиксированных на данной территории, принадлежат ОАО «Нижегородский водоканал».
Помимо самой компании, наказание понесли и три ее сотрудника — водители автомобилей: им предписано выплатить штраф по 8 тыс рублей.
В данный момент решается вопрос о том, кто будет заниматься ликвидацией всей свалки и приведением территории в надлежащий вид.
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