300 тысяч заплатит нижегородский водоканал за незаконную свалку отходов на Оке

ОАО «Нижегорордский водоканал» оштрафован на 300 тыс рублей за несанкционирован ную свалку строительных отходов и выгрузку мусора в непосредственной близости от берега Оки. Об этом сообщает пресс-служба Департамент Росприроднадзора по ПФО

Напомним, что в конце 2016 года в ходе осмотра местности в 500 метрах от забора филиала «Волга» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (ул. Воротынская) была обнаружена крупная свалка мусора, а также движение транспорта. В ходе проверки выяснилось, что три КАМАЗа, неоднократно зафиксированных на данной территории, принадлежат ОАО «Нижегородский водоканал».

Помимо самой компании, наказание понесли и три ее сотрудника — водители автомобилей: им предписано выплатить штраф по 8 тыс рублей.

В данный момент решается вопрос о том, кто будет заниматься ликвидацией всей свалки и приведением территории в надлежащий вид.