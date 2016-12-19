30 баннеров проекта «Засветись!» появились в Нижнем Новгороде
30 баннеров проекта «Засветись!» появились в Нижнем Новгороде. На них - эмблема проекта и призыв использовать свет
Как рассказали в отделе пропаганды областного Управления Госавтоинспекции
Теперь проект получил поддержку наружной социальной рекламой. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения при правительстве Нижегородской области принято решение провести большую разъяснительную кампанию и в районах области. Рекомендации об использовании аудио-видео и наружной рекламы «Засветись!» направили главам районов и городских округов.
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