30 баннеров проекта «Засветись!» появились в Нижнем Новгороде. На них - эмблема проекта и призыв использовать свет оотражатели.

Как рассказали в отделе пропаганды областного Управления Госавтоинспекции , эмблемой проекта стал силуэт пешехода на щите, стилизованном под светоотражатель. С ноября в эфире нижегородских радиостанций звучат тематические аудиоролики. В декабре началась трансляция видеоролика «Не дай своей звезде погаснуть!», в том числе на уличных экранах.

Теперь проект получил поддержку наружной социальной рекламой. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения при правительстве Нижегородской области принято решение провести большую разъяснительную кампанию и в районах области. Рекомендации об использовании аудио-видео и наружной рекламы «Засветись!» направили главам районов и городских округов.