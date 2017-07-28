3 000 новых рабочих мест будет создано в регионе





Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение курировать реализацию инвестпроектов, соглашения о реализации которых заключены на саммите, на всех этапах. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя итоги двух дней работы VI Международного бизнес-саммита.





Как заявил Президент России Владимир Путин, привлечение инвестиций – одна из главных задач региональных властей. «Губернатор должен сам находить время для личного общения с инвесторами, а в случае необходимости – назначать ответственного из числа своих заместителей за сопровождение конкретных проектов, - подчеркнул Президент. - Нам нужно запустить настоящее соревнование за инвестора, за инвестиции, чтобы каждый регион стремился создать у себя не просто хорошие, а наилучшие условия для ведения бизнеса».



По словам Евгения Люлина, на VI Международном бизнес-саммите за два дня работы подписано 14 важных соглашений. «Реализация этих проектов позволит привлечь в регион почти 28 млрд рублей инвестиций.



Среди наиболее крупных проектов, по которым были подписаны соглашения, – строительство завода по производству соли в Ковернинском районе, предприятия по выпуску дизельного топлива и бензинов по стандартам Евро-5 в Дзержинске, производства автокомпонентов», - пояснил вице-губернатор.



По словам гендиректора ООО «Даниэли Волга» Ивана Доро, такие форумы, как Международный бизнес-саммит, который ежегодно проводится в Нижегородской области, «очень важны и демонстрируют практическую поддержку бизнеса со стороны власти. Для нас, как и для многих компаний, саммит стал толчком к развитию. На форумах разных лет мы обсуждали и создание нашей компании, и инвестиции, и возможную поддержку от власти. Мы получили помощь в подготовке кадров для нашего предприятия в нижегородских учебных заведениях, это для нас очень важно».



«Я оцениваю эффективность бизнес-саммита, в первую очередь, не по сумме привлеченных инвестиций, - заявил Валерий Шанцев. - Важно, что за счет реализации этих проектов в регионе будет создано 3 000 новых рабочих мест с высоким уровнем производительности труда и, соответственно, достойной заработной платой. Это наши главные цели, которые мы преследуем».



Кроме того, как сообщили в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, на бизнес-саммите были подписаны соглашения о сотрудничестве управления государственной службы занятости населения Нижегородской области и ряда предприятий региона о подготовке квалифицированных кадров для нужд промышленности.





Напомним, по данным министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, в VI Международном бизнес-саммите принимают участие почти 12 000 человек из 34 стран мира и 37 регионов России. Форум проходит на Нижегородской ярмарке до 16 сентября 2017 года.



Как заявил председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин в обращении к участникам саммита, «за время своего существования нижегородской бизнес-саммит зарекомендовал себя, как эффективная платформа для презентации лучших региональных практик, обсуждения актуальных проблем делового сообщества и заключения новых контрактов».

