28,1 млн рублей субсидий будет выделено Нижегородской области в рамках программы «Жилище»
В 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» Нижегородской области выделено 28,1 млн рублей субсидий. Средства в виде социальных выплат будут направлены молодым семьям на улучшение жилищных условий. Об этом говорится на сайте gipernn.ru.
В 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» Нижегородской области выделено 28,1 млн рублей субсидий. Средства в виде социальных выплат будут направлены молодым семьям на улучшение жилищных условий. Об этом говорится на сайте gipernn.ru
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