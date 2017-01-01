28,1 млн рублей субсидий будет выделено Нижегородской области в рамках программы «Жилище»

14:20 — 26.01.2017

 Евгений Спирин


В 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» Нижегородской области выделено 28,1 млн рублей субсидий. Средства в виде социальных выплат будут направлены молодым семьям на улучшение жилищных условий. Об этом говорится на сайте gipernn.ru.
В 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» Нижегородской области выделено 28,1 млн рублей субсидий. Средства в виде социальных выплат будут направлены молодым семьям на улучшение жилищных условий. Об этом говорится на сайте gipernn.ru

Теги: Общество

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