28,1 млн рублей субсидий будет выделено Нижегородской области в рамках программы «Жилище»

В 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» Нижегородской области выделено 28,1 млн рублей субсидий. Средства в виде социальных выплат будут направлены молодым семьям на улучшение жилищных условий. Об этом говорится на сайте gipernn.ru

