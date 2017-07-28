28 кустов конопли обнаружили полицейские у «садоводов» в Чкаловском районе

Началось с того, что в Сормове стражи порядка задержали двоих парней, у которых оказался при себе пакетик с веществом зелёного цвета. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области, полицейские выяснили, что задержанные занимаются выращиванием конопли в Чкаловском районе.

«Мичуринцы» растили запретные кусты в доме, принадлежащем одному из задержанных. Кроме 28 кустов конопли, полицейские изъяли оборудование для их выращивания. Экспертиза подтвердила: кусты наркосодержащие, имеют признаки культивации.

Возбуждено уголовное дело. Операция «Мак» в регионе продолжается.