28 иномарок похитил житель Нижнего Новгорода. Машины он продавал по дешёвке на запчасти.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области, иномарки были похищены в период с октября 2014 года по июль 2016-го. У злоумышленника имелись набор инструментов и специальное оборудование для отключения сигнализации.

Общий ущерб автовладельцам превысил 13 миллионов рублей. В Следственной части Управления МВД по Нижнему Новгороду расследование завершили и направили уголовное дело о кражах в суд.

Обвиняемый ранее уже неоднократно судим за хищение автотранспорта.