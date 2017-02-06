28 иномарок похитил житель Нижнего Новгорода

15:34 — 14.02.2017

 Юлия Полякова


28 иномарок похитил житель Нижнего Новгорода. Машины он продавал по дешёвке на запчасти. 

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области, иномарки были похищены в период с октября 2014 года по июль 2016-го. У злоумышленника имелись набор инструментов и специальное оборудование для отключения сигнализации. 

Общий ущерб автовладельцам превысил 13 миллионов рублей. В Следственной части Управления МВД по Нижнему Новгороду расследование завершили и направили уголовное дело о кражах в суд. 

Обвиняемый ранее уже неоднократно судим за хищение автотранспорта.

Теги: Криминал

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