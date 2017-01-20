28 человек эвакуировали из горящего дома в Дзержинске

11:12 — 20.01.2017

 Юлия Полякова


28 человек эвакуировали из горящего дома в Дзержинске. Предполагаемый виновник пожара, курильщик, погиб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Квартира в доме по улице Циолковского загорелась в ночь на 19 января. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении. Огнеборцы справились с пожаром за пять минут, но спасти 45-летнего хозяина квартиры не удалось. 

В региональном ГУ МЧС поясняют, что не затушенный окурок, брошенный в комнате, может тлеть от 20 минут до трёх часов, а потом стать источником возгорания. Площадь пожара может быть небольшой, но к смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а токсичные продукты горения. Для этого достаточно трёх-четырёх вдохов.

Теги: Происшествия

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