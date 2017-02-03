27,8 процента организаций в Нижегородской области убыточны
Количество убыточных организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательс
Размер допущенного предприятиями убытка составил 16,2 млрд рублей. Для сравнения на октябрь прошлого года доля убыточных организаций составляла 27,2% от общего количества, однако размер убытка был больше — 17 млрд рублей.
Также статистическое ведомство сообщило, что прибыль организаций за 11 месяцев 2016-го составила 129,8 млрд рублей.
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