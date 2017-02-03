27,8 процента организаций в Нижегородской области убыточны

14:04 — 30.01.2017

 Полина Кульбякина


Количество убыточных организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства с численностью работников более 15 человек, составила на ноябрь 2016 года 27,8% к общему числу организаций. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Размер допущенного предприятиями убытка составил 16,2 млрд рублей. Для сравнения на октябрь прошлого года доля убыточных организаций составляла 27,2% от общего количества, однако размер убытка был больше — 17 млрд рублей.

Также статистическое ведомство сообщило, что прибыль организаций за 11 месяцев 2016-го составила 129,8 млрд рублей.

Теги: Экономика

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