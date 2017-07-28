14 сентября 2017 года в 10.00 министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков примет участие в пуске газа в с.Костылиха. Всего в д.Пиявочное и с.Костылиха Арзамасского района будут газифицированы 260 жилых домов – это позволит улучшить социальную обстановку в населенных пунктах и создать необходимые условия для развития крестьянско-фермерских хозяйств.



Как сообщает региональный минЖКХ, протяженность газовых сетей «Межпоселкового газопровода высокого давления до д.Пиявочное Арзамасского района Нижегородской области» составляет 5,04 км. В результате будут газифицированы 117 жилых домов и объекты социальной сферы: ФАП, сельский клуб, магазин.



Протяженность газовых сетей «Межпоселкового газопровода высокого давления до с.Костылиха Арзамасского района Нижегородской области» составляет 5,76 км. В итоге будут газифицированы 143 жилых дома и объекты социальной сферы: ФАП, сельский клуб, магазин, церковь.



«Строительство межпоселковых газопроводов до д.Пиявочное и с.Костылиха Арзамасского района Нижегородской области выполнено в 2017 году в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области», - отмечают в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.







Справка:



По данным министерства ЖКХ, в Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из 52, уровень газификации в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2017 года составляет: природный и сжиженный газ – 84,41 % (в том числе природный газ – 77,29 %).



За счет всех источников финансирования на строительство газораспределительных сетей ежегодно расходуется более 600 млн. рублей, строится порядка 400-500 км газопроводов и газифицируется до 10 тыс. квартир и домовладений.



В 2017 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию более двадцати объектов газоснабжения в Арзамасском, Богородском, Вачском, Воротынском, Воскресенском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Краснооктябрьском, Лысковском, Навашинском, Сергачском, Спасском, Сосновском районах, а также в г.о.г. Бор и г.о.г. Чкаловск.

