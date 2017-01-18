26 нижегородцев вместо военной службы по призыву выбрали службу по контракту

16:20 — 16.01.2017

 Юлия Полякова


26 нижегородцев вместо военной службы по призыву выбрали контракт. Новобранцы прослужат два года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. 

Итоги осеннего призыва обсуждались в нижегородской мэрии сегодня. Возможность выбора — год по призыву или два по контракту с большей зарплатой — у российских призывников с высшим образованием появилась в 2014 году. Кроме того, двоих новобранцев из Нижнего Новгорода в ходе осеннего призыва направили для прохождения военной службы в одну из научных рот. 

Шестеро призывников из областного центра попали в Президентский полк, 22 — в Семёновский. Всего, напомним, служить отправились 805 жителей Нижнего Новгорода, отсрочки от призыва получили 2922 человека. Три призывника-нижегородца выбрали альтернативную гражданскую службу.

Теги: Общество

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