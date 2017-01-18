26 нижегородцев вместо военной службы по призыву выбрали службу по контракту

26 нижегородцев вместо военной службы по призыву выбрали контракт. Новобранцы прослужат два года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Итоги осеннего призыва обсуждались в нижегородской мэрии сегодня. Возможность выбора — год по призыву или два по контракту с большей зарплатой — у российских призывников с высшим образованием появилась в 2014 году. Кроме того, двоих новобранцев из Нижнего Новгорода в ходе осеннего призыва направили для прохождения военной службы в одну из научных рот.