26 единиц огнестрельного оружия изъяли у жителя Пильнинского района
26 единиц огнестрельного оружия изъяли у жителя Пильнинского района
Арсенал оружия сотрудники Росгвардии и полицейские обнаружили у 58-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области, кроме 26 единиц оружия, изъяты 276 боеприпасов.
Арсенал хранился в хозяйственной постройке рядом с домом. Изъятые оружие и боеприпасы отправили на баллистическую экспертизу. Где местный житель всё это взял и как собирался использовать, выясняется.
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