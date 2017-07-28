26 единиц огнестрельного оружия изъяли у жителя Пильнинского района

Арсенал оружия сотрудники Росгвардии и полицейские обнаружили у 58-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области, кроме 26 единиц оружия, изъяты 276 боеприпасов.

Арсенал хранился в хозяйственной постройке рядом с домом. Изъятые оружие и боеприпасы отправили на баллистическую экспертизу. Где местный житель всё это взял и как собирался использовать, выясняется.