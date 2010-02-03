258 килограммов мяса и мясопродуктов было забраковано в 2016 году

В прошлом году было забраковано 258 килограммов мяса и мясопродуктов.

По сообщению регионального Роспотребнадзора , специалистами было проверено 9 мясоперерабатыва ющих предприятий, 240 предприятий торговли, 96 предприятий общественного питания. Исследовано 1162 пробы мяса и мясопродуктов на микробиологическ ие показатели: 31 проба не соответствовала гигиеническим нормам. На физико-химически е показатели исследовано 247 проб, из которых 11 проб не соответствовало нормативам. Во время лабораторных проверок не выявлено превышений по радиоактивным веществам, антибиотикам, ГМО. Основные причины браковки мясопродуктов – истечение срока годности.