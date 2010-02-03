258 килограммов мяса и мясопродуктов было забраковано в 2016 году
В прошлом году было забраковано 258 килограммов мяса и мясопродуктов.
По сообщению регионального Роспотребнадзора, специалистами было проверено 9 мясоперерабатывающих предприятий, 240 предприятий торговли, 96 предприятий общественного питания. Исследовано 1162 пробы мяса и мясопродуктов на микробиологические показатели: 31 проба не соответствовала гигиеническим нормам. На физико-химические показатели исследовано 247 проб, из которых 11 проб не соответствовало нормативам. Во время лабораторных проверок не выявлено превышений по радиоактивным веществам, антибиотикам, ГМО. Основные причины браковки мясопродуктов – истечение срока годности.
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Экономика
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