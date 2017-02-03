25 тысяч рублей заплатят родители дзержинского школьника, который избил знакомого

10:09 — 03.02.2017

 Юлия Полякова


25 тысяч рублей заплатят родители дзержинского школьника, который избил знакомого. У пострадавшего ученика — сильное повреждение правой руки. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, драка произошла у школьных ворот. Ученик окликнул знакомого, повалил на асфальт и несколько раз ударил кулаком, в том числе по правой руке, что повлекло перелом плечевой кости с отрывом костного фрагмента. Эксперты констатировали средней тяжести вред здоровью. По иску матери пострадавшего школьника Дзержинский городской суд взыскал с семьи обидчика компенсацию морального вреда

Теги: Общество

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