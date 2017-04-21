25 маршруток и 5 социальных автобусов отменят в Нижнем Новгороде в течение 2017 года
25 маршруток и 5 социальных автобусов отменят в Нижнем Новгороде в течение 2017 года
25 маршруток и 5 социальных автобусов отменят в Нижнем Новгороде в течение 2017 года. При этом введут 22 новых маршрута.
Номера маршруток и социальных автобусов, которые отменят, указаны в проекте постановления администрации Нижнего Новгорода, опубликованном на сайте нижегородской мэрии: Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-81, Т-115. Социальные автобусы: № № 7, 20, 38, 58, 95.
Четыре маршрута переведут из категории муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в межмуниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, то есть, видимо, отдадут в частные руки: № 4 маршрутом Афонино-улица Долгополова, № 23 «Улица Дубравная-посёлок Большое Козино», № 53А «Посёлок Черепичный-кладбище Румянцево», № 53Б «Посёлок Черепичный- деревня Ройка».
20 маршрутов автобусов, три — троллейбусов и два трамвайных изменят. Новая транспортная схема будет ещё обсуждаться до 19 мая.
Список новых автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде
|
№ п/п
|
Наименование маршрута
|
Путь следования
|
1
|
ул.Федосеенко – пл.Свободы
|
ул.Федосеенко - ул.Коновалова - пр.Кораблестроителей - ул.Баренца - ул.Новосельская - ул.Сутырина - пр.Союзный - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - ул.Советская - Канавинский мост - Нижне-Волжская наб. - Зеленский съезд - пл.Минина и Пожарского - ул.Варварская - пл.Свободы
|
2
|
а/в Щербинки - ул.Деловая
|
пр.Гагарина – пл.Лядова – ул.Белинского – ул.Родионова – ул.Деловая
|
3
|
Южное шоссе – ЗКПД-4
|
Южное ш. – ул.Веденяпина – пр.Ленина – ул.Кузбасская – ул.Рябцева – ул.Чаадаева – ул.Светлоярская – пр.Кораблестроителей
|
4
|
Нагулино – ул.Дружаева
|
ул.Новополевая – ул.Рельсовая – ул.Ореховская – ул.Патриотов – ул.Космическая – ул.Мончегорская – ул.Коломенская – ул.Лескова – ул.Веденяпина – пр.Октября – ул.Дьяконова – пр.Бусыгина – ул.Львовская
|
5
|
ул.Корнилова –
Южное шоссе
|
ул.Васюнина – ул.Ивлиева – ул.Рокоссовского – ул.Сахарова – ул.Полярная – ул.Горная – пр.Гагарина – Мызинский мост – ул.Новикова-Прибоя – пр.Ленина – ул.Веденяпина – Южное шоссе
|
6
|
а/в Щербинки – ул.Усилова
|
пр.Гагарина – ул. 40 лет Октября – ул.Полярная – Анкудиновское ш. – ул.Нартова – ул.Бекетова – ул.Ванеева – ул.Сусловой – ул.Бринского – ул.Родионова – ул.Фруктовая – ул.Усилова
|
7
|
ЗКПД-4 – Кузнечиха-2
|
пр.Кораблестроителей – пр.70 лет Октября – ул.Стрелковая – ул.Циолковского – ул.Ярошенко – пр.Героев – Комсомольское ш. – пл.Комсомольская – Молитовский мост – пл.Лядова – пр.Гагарина – ул.Бекетова – ул.Козицкого – ул.Ивлиева
|
8
|
пос.Черепичный – ул.Долгополова
|
ул.Шапошникова – ул.Геологов – ул.Кащенко – ул.Кемеровская – пр.Гагарина – ул.Бекетова – ул.Ванеева – пл.Свободы – пл.Минина – Нижне-Волжская наб. – Канавинский мост – ул.Советская – пл.Революции – ул.Долгополова
|
9
|
ул.Долгополова –
Верхние Печеры
|
ул.Литвинова – метромост – пл.Горького – ул.Горького – пл.Свободы –пл.Минина и Пожарского – ул.Минина – ул.Родионова – Казанское ш. – ул.Лопатина – ул.Верхне-Печерская – ул.Богдановича
|
10
|
ул.Долгополова –
Верхние Печеры
|
ул.Литвинова – метромост – ул.Горького – пл.Свободы – ул.Ванеева – ул.Сусловой – ул.Бринского – Казанское ш. – ул.Лопатина – ул.Верхне-Печерская – ул.Касьянова – Казанское ш.
|
11
|
Красное Сормово –
а/в Щербинки
|
ул.Свободы – ул.Коминтерна – ул.Страж Революции – пр.Героев – Комсомольское ш. – пл.Комсомольская – Молитовский мост – пл.Лядова – пр.Гагарина
|
12
|
Мещерское озеро – а/в Щербинки
|
ул.Акимова – ул.Карла Маркса – ул.Самаркандская – ул.Советская – пл.Революции – ул.Долгополова – ул.Июльских дней – пл.Комсомольская – ул.Голубева – ул.Баумана – ул.Памирская – ул.Комарова – пр.Ленина – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина
|
13
|
АО «Лазурь» –
Мещерское озеро
|
ул.Коновалова – ул.Зайцева – ул.Победная – пр.70 лет Октября – ул.Светлоярская – ул.Циолковского – ул.Культуры – ул.Коминтерна – Сормовское ш. – Московское ш. – ул.Мурашкинская – ул.Акимова – ул.Карла Маркса
|
14
|
Мещерское озеро – ул.Космическая
|
ул.Акимова – ул.Карла Маркса – ул.Самаркандская – ул.Советская – Московское ш. – ул.Кузбасская – ул.Переходникова – пр.Бусыгина – ул.Львовская – ул.Краснодонцев – ул.Колхозная – ул.Коломенская – ул.Мончегорская – ул.Орбели-ул.Минеева-ул.Космическая
|
15
|
Кузнечиха-2 – ул.Дружаева
|
ул.Ивлиева – ул.Козицкого (обратно: ул.Ванеева - ул.Рокоссовского) – ул.Бекетова – пр.Гагарина – пл.Лядова – Молитовский мост – пл.Комсомольская – пр.Ленина – ул.Переходникова – пр.Бусыгина – ул.Львовская
|
16
|
ЗКПД-4 –
а/в Щербинки
|
ул.Зайцева – ул.Баренца – ул.Стрелковая – пр.Кораблестроителей – ул.Коновалова – ул.Федосеенко – ул.Культуры – ул.Чаадаева – ул.Рябцева – ул.Кузбасская – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина
|
17
|
ст.Петряевка – а/в Щербинки
|
ст.Петряевка – пр.Молодежный – пр.Ленина – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина
|
18
|
Агрокомбинат Горьковский – Верхние Печеры
|
Московское ш. – ул.Лесной Городок – пер.Камчатский – ул.Ухтомского – ул.Движенцев – ул.Гороховецкая – ул.Кузбасская – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина – ул.Горная – ул.Полярная – ул.Сахарова – ул.Рокоссовского – ул.Ивлиева – ул.Бринского – ул.Лопатина – ул.Верхне-Печерская – ул.Богдановича
|
19
|
пос.Дачный –
м/р Молитовский
|
ул.Порт-Артурская – ул.Гвоздильная – ул.Дружбы – пр.Ленина –
ул.Новикова-Прибоя – ул.Суздальская – ул.Попова – ул.Баумана – ул.Голубева – пл.Комсомольская – Комсомольское ш. – ул.Дачная
|
20
|
Московское шоссе – а/в Щербинки
|
ул.Рябцева – ул.Давыдова – ул.Просвещенская – пр.Героев – Московское ш. – метромост – ул.Студенческая – пр.Гагарина
|
21
|
ул.Космическая – Соцгород-2 – ул.Космическая
|
ул.Космическая – ул.Мончегорская – ул.Коломенская – ул.Лескова – ул.Янки Купалы – Южное ш. – ул.Веденяпина – пр.Октября – ул.Комсомольская – ул.Краснодонцев – ул.Советской Армии – ул.Строкина – ул.Раевского – пр.Октября – ул.Веденяпина – Южное ш. – ул.Янки Купалы – ул.Коломенская – ул.Мончегорская – ул.Космическая
|
22
|
а/с Канавинская -пр. Ленина (ул.Адмирала Нахимова)
|
пл.Революции - ул.Июльских дней - пр.Ленина - пл.Комсомольская -ул.Молитовская - ул.Голубева - ул.Баумана - ул.Памирская -ул.Комарова - пр. Ленина (ул.Адмирала Нахимова)
Изменения маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам
|
№ п/п
|
№ маршрута
|
Изменение пути следования /
наименование конечных пунктов
|
Класс транспортных средств
|
1
|
1
|
Без изменений/
пл.Минина и Пожарского – а/в Щербинки
|
Большой
|
2
|
2
|
Без изменений/
м/р Верхние Печеры – а/в Щербинки
|
Большой,
Особо большой
|
3
|
5
|
Продление от ул.Черниговской до площади Горького/
Подновье – пл.Горького
|
Средний
|
4
|
9
|
Изменение (от ст.Варя до Мещерского озера – по ул. Бурнаковской, от метромоста до пл. Минина – по ул. Горького, пл.Свободы, ул.Варварской)/
Красное Сормово – пл.Минина и Пожарского
|
Большой
|
5
|
12
|
Изменение (от ул.Циолковского до ул.Рябцева – по ул.Мирошникова, ул.Чаадаева, ул.Ярошенко)/
ЗКПД-4 – а/в Щербинки
|
Большой
|
6
|
16
|
Продление от а/с «Сенная» до площади Горького по ул.Белинского, ул.Горького; изменение (от пл.Советской до ул.Бринского – по ул.Васюнина, ул.Ивлиева)/
пл.Горького – м/р Кузнечиха-2
|
Средний
|
7
|
27
|
Без изменений/
Высоково – ул.Артельная
|
Средний
|
8
|
28
|
Изменение (от пл.Лядова по ул. Большой Покровской до пл.Горького)/
Щелоковский хутор - пл.Горького
|
Средний
|
9
|
30
|
Без изменений/
Черепичный – пл.Горького
|
Средний
|
10
|
32
|
Изменение (от ул.Мончегорской до ул.Космической)/
ул.Космическая – ул.Дружаева
|
Большой
|
11
|
41
|
Продление от м/р Кузнечиха-2 по ул.Рокоссовского, ул.Сахарова до м/р Цветы; изменение (от ул.Пролетарской до ул.Советской – по ул.Карла Маркса, ул.Бетанкура)/
Мещерское озеро – м/р Цветы
|
Средний
|
12
|
52
|
Изменение (от ул.Пролетарской до Канавинского моста – по ул.Акимова, ул.Бетанкура, ул.Самаркандской, от ул.Родионова до ул.Деловой)/
Мещерское озеро – ул.Деловая
|
Средний
|
13
|
56
|
Продление от ст. Петряевка до аэропорта; изменение (от 52 квартала до ст.м «Кировская» – по пр.Молодежному в обе стороны)/
Аэропорт – Красное Сормово
|
Большой
|
14
|
57
|
Изменение (от ул. Чаадаева по ул.Рябцева до конечного остановочного пункта «Московское шоссе»)/
Московское шоссе – ул.Дубравная
|
Большой
|
15
|
61
|
Изменение (от ул.Лопатина до м/р Верхние Печеры – по ул.Верхне-Печерской, ул.Богдановича)/
ул.Долгополова – м/р Верхние Печеры
|
Средний
|
16
|
68
|
Продление от пл.Свободы до пл.Минина и Пожарского/
ул.Космическая – пл.Минина и Пожарского
|
Большой,
Особо большой
|
17
|
69
|
Продление от ул.Янки Купалы до м/р Юг, от ул.Пролетарской до м/р Седьмое небо/
м/р Юг – м/р Седьмое небо
|
Большой
|
18
|
77
|
Изменение (от ул. Сазанова до ст. м «Кировская» – по ул.Янки Купалы, Южному шоссе, ул. Веденяпина)/
ул.Космическая – м/р Щербинки
|
Большой
|
19
|
80
|
Изменение (от ул.Ванеева по ул.Сахарова до м/р Цветы)/
ул.Долгополова – м/р Цветы
|
Средний
|
20
|
85
|
Изменение (от ст. Мыза до пл.Советской – по ул.40 лет Октября, ул. Полярной, ул.Сахарова, ул.Ванеева)/
м/р Соцгород-2 – м/р Верхние Печеры
|
Большой
|
21
|
8 (тл)
|
Изменение (от ст. Варя по Сормовскому шоссе, Московскому шоссе до Московского вокзала)/
ул.Дубравная – Московский вокзал
|
Большой
|
22
|
15 (тл)
|
Продление от Московского вокзала по ул.Мурашкинской, Мещерскому бульвару до Мещерского озера/
ст. Чаадаево – Мещерское озеро
|
Большой
|
23
|
25 (тл)
|
Сокращение до Московского вокзала/
ул.Архангельская – Московский вокзал
|
Большой
|
24
|
18 (тр)
|
Продление от Лапшихи до ул.Ивлиева
|
Большой
|
25
|
22 (тр)
|
Продление от ст. м Автозаводская по ул.Новикова-Прибоя, ул.Аксакова, ул.Дружбы, ул.Дачной, ул.Спортивной, ул.Чкалова до Московского вокзала
|
Большой
75
Комментирование данного материала запрещено администрацией.