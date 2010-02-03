22 тысячи рублей заплатят родители саровского школьника за его шутку

14:03 — 09.02.2017

 Юлия Полякова


22 тысячи рублей заплатят родители саровского школьника за его шутку. Старшеклассник «заминировал» школу. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

16-летний ученик с мобильника сообщил, будто заложил в учебном заведении бомбу. Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма суд прекратил в связи с раскаянием подсудимого. Но это не освободило «взрывника» и его родителей от обязанности компенсировать расходы, которые понесли МЧС, полиция, служба скорой помощи из-за того, что сотрудникам пришлось выезжать по тому звонку. Прокурор Сарова направил в суд иск с требованием взыскать компенсацию, который и был удовлетворён в полном объёме.

Теги: Криминал

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