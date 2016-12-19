22 фургона «ГАЗель NEXT» переданы администрациям муниципальных образований Московской области

22 фургона «ГАЗель NEXT» переданы группой «Группой ГАЗ» администрациям муниципальных образований Московской области, сообщает пресс-служба компании.

Семиместные грузопассажирские фургоны предназначены для перевозки сотрудников сервисных служб, дорожных и ремонтных бригад и оборудования. Все автомобили поставлены в грузопассажирской модификации и предназначены для организации работы сервисных служб, ремонтных бригад, перевозки инструмента и оборудования.