22 фургона «ГАЗель NEXT» переданы администрациям муниципальных образований Московской области

10:34 — 21.12.2016

 Елисавета Торопова


22 фургона «ГАЗель NEXT» переданы группой «Группой ГАЗ» администрациям муниципальных образований Московской области, сообщает пресс-служба компании.

Семиместные грузопассажирские фургоны предназначены для перевозки сотрудников сервисных служб, дорожных и ремонтных бригад и оборудования. Все автомобили поставлены в грузопассажирской модификации и предназначены для организации работы сервисных служб, ремонтных бригад, перевозки инструмента и оборудования.

Теги: Бизнес

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