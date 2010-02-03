21 административное дело возбудила прокуратура после проверки колледжей и техникумов региона. Выявили нарушения при приёме и отчислении студентов.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в Починковском сельхозтехникуме студентов могли отчислить по состоянию здоровья, в связи с призывом в армию, невыходом из академического отпуска. В прокуратуре такие основания посчитали неправомерными и внесли протест.

В Бутурлинском сельхозтехникуме на обучение по специальности «Механизация сельского хозяйства» принимали без обязательного медосмотра, за что директора оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В Работкинском аграрном колледже компьютеры для обучения не были оснащены контент-фильтрам и, что создавало возможность доступа к негативной информации. Учебное заведение оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Штрафом в 10 тысяч рублей наказали директора Спасского агропромышленног о техникума — там не хватало учебной литературы.

Всего прокуратура проверила 57 профессиональных образовательных учреждений. Результатом, кроме административных дел, стали 70 протестов и 55 представлений.