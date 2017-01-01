200 тысяч рублей похитили у пенсионерки в Нижнем Новгороде. Неизвестная женщина сказала бабушке, будто идёт обмен купюр. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД.

93-летняя жительница улицы Голованова в Приокском районе областного центра рассказала полицейским, что днём в её квартиру позвонили. Незнакомая женщина неславянской внешности сообщила об обмене купюр, пенсионерка её впустила. После её ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу денег. Возбуждено уголовное дело о краже.