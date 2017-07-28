2 тысячи рабочих мест будет представлено завтра на Ярмарке вакансий в Нижнем Новгороде

Завтра, 6 сентября с 10:00 до 13:00 в центре занятости населения Нижнего Новгорода состоится ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. В мероприятии примут участие 20 предприятий и организаций города, в очном и заочном форматах для соискателей будет представлено более 2 тысяч вакансий.

Среди работодателей — ОАО «Нижегородский водоканал», АО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н. М.», ООО «Поволжье-НН», ПАО «Нормаль», ООО ЧОП «Витязь-НН», ООО УК «Русское поле», ОАО Хладокомбинат «Заречный», ПАО «Завод Красная Этна», АНО ДО «УЦ Потенциал», АО «Уфанет», АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники».В рамках ярмарки вакансий соискатели смогут найти работу по профессиям: «инженер» (технической поддержки, электроник, конструктор, технолог, энергетик, программист), «менеджер» (по организации и обслуживанию пассажирских перевозок, по продажам, по работе с клиентами), «бухгалтер», «специалист по охране труда», «слесарь», «фрезеровщик», «стропальщик», «кладовщик», «охранник», «диспетчер», «повар».Для граждан с ограниченными возможностями здоровья работодатели предложат такие вакансии, как «брошюровщик», «переплётчик», «помощник печатника», «оператор-наладчик производственного оборудования», «старший диспетчер», «лаборант».В рамках ярмарки вакансий соискатели пройдут собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций города, воспользуются консультациями юристов, ознакомятся с положением на рынке труда и актуальными вакансиями, а также приобретут навыки составления конкурентоспособного резюме.Специалисты центра занятости помогут гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, разъяснят порядок прохождения обучения, переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости, проведут консультации по вопросам профессиональной ориентации, социальной адаптации, организации собственного дела и предоставят подробную информацию о востребованных профессиях на рынке труда.