2 февраля пройдет «горячая линия» по вопросам приема детей в школы Нижнего Новгорода

16:12 — 01.02.2017

 Полина Кульбякина


2 февраля 2017 года с 9:00 до 11:00 департамент образования администрации Нижнего Новгорода проведет «горячую телефонную линию». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Тема «горячей линии» - «Порядок приема в муниципальные образовательные учреждения в 2017 году». Родители будущих первоклассников смогут задать вопросы, касающиеся регламента приема в интересующее их образовательное учреждение, закрепления отдельных школ за конкретными микроучастками. Кроме того, по телефону можно будет получить информацию о том, как устроить в школу ребенка, не зарегистрированного на закрепленной территории, но имеющего прописку на территории муниципалитета и что делать в случае отказа в предоставлении места в учреждении по причине отсутствия свободных мест.

Теги: Общество

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