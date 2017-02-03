2 февраля пройдет «горячая линия» по вопросам приема детей в школы Нижнего Новгорода

2 февраля 2017 года с 9:00 до 11:00 департамент образования администрации Нижнего Новгорода проведет «горячую телефонную линию». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Тема «горячей линии» - «Порядок приема в муниципальные образовательные учреждения в 2017 году». Родители будущих первоклассников смогут задать вопросы, касающиеся регламента приема в интересующее их образовательное учреждение, закрепления отдельных школ за конкретными микроучастками. Кроме того, по телефону можно будет получить информацию о том, как устроить в школу ребенка, не зарегистрированн ого на закрепленной территории, но имеющего прописку на территории муниципалитета и что делать в случае отказа в предоставлении места в учреждении по причине отсутствия свободных мест.