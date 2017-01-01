17 штрафов за нарушение правил дорожного движения «накопил» нижегородец

10:29 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


17 штрафов за нарушение правил дорожного движения «накопил» житель Нижнего Новгорода. Штраф в 36 тысяч рублей он заплатил после того, как приставы арестовали его iPhone 7. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Должника подстегнуло также то, что служитель Фемиды вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобилей, принадлежащих должнику. Интересно, что у лихача, как приставы выяснили, в собственности несколько иномарок, официально трудоустроен, имеет стабильный доход. 

Он планировал снять с регистрационного учёта один из своих автомобилей, но, обратившись в районный отдел ГИБДД, получил отказ из-за вынесенного судебным приставом запрета. А тут ещё гаджет арестовали и предупредили, что могут водительских прав лишить, пока долг не заплатит, и выезд за границу закрыть. После этого должник взял у пристава квитанцию и уже через два часа вернулся с чеком об оплате.

Теги: Криминал

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