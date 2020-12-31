17 новых автобусов получили спортивные учреждения Нижегородской области

13:45 — 09.01.2017

 Юлия Полякова


17 автобусов получили ФОКи Нижегородской области. Ключи от нового транспорта передал губернатор Валерий Шанцев. 

Среди спортивных учреждений, получивших транспорт, пресс-служба губернатора называет ФОК «Урожай» Починковского района, Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени Тишина, спортивную базу «Фора», ФОК «Богатырь» Краснобаковского района, ФОК «Звезда» Павловского района, ФОК «Чемпион» Арзамасского района, ФОК «Колос» Лукояновского района, СДЮСШОР «Дельфин», Центр спортивной подготовки, врачебно-физкультурный диспансер.

Автобусы полностью соответствуют требованиям по перевозке детей. Юные спортсмены смогут ездить на соревнования. Губернатор Валерий Шанцев также сообщил, что программа строительства ФОКов в регионе будет продолжена: в этом году начнётся строительство трёх комплексов - в Выксе, Воскресенском и Тоншаевском районах. Сейчас в регионе работает 33 ФОКа.

Теги: Спорт

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