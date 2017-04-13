16,9 тысячи бутылок водки с поддельными акцизными марками изъяли в Лысковском районе. Склад алкогольного контрафакта был в гараже.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, всего в гараже, принадлежащем местному жителю, правоохранители обнаружили 935 ящиков водки. В ходе доследственной проверки установлено, что федеральные специальные марки, имеющиеся на бутылках, изготовлены не производством «Гознак». Возбуждено уголовное дело об изготовлении, сбыте поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использовании.