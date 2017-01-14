16 научных проектов ННГУ имени Лобачевского получат федеральную поддержку

Один из проектов - нейроинтерфейс «человек-компьютер», при помощи которого можно управлять экзоскелетом. Человек, не способный самостоятельно ходить, может лишь напрягать мышцы ног, а нейроинтерфейс, считывая сигналы мышц, запускает моторы экзоскелета для совершения шага. Таким же образом можно управлять протезами кистей. Целью разработки является создание универсального прибора-транслятора сознательных биосигналов человека для управления самыми разными устройствами.

Кроме того, ученые университета разрабатывают уникальный нанопрепарат для высокоэффективной терапии онкологических заболеваний. Возможности радионуклидно-биомолекулярной терапии в будущем могут применяться не только в онкологии, но в лечении других заболеваний, не поддающихся традиционной терапии.

Всего на поддержку региональных проектов — победителей выделено 2,9 млрд. рублей.