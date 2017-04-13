16-летний школьник на мопеде устроил ДТП в округе Выкса. Подросток был без шлема и без прав. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице 1 Мая в посёлке Досчатое. Предварительно, старшеклассник на мопеде при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Ладой». Подростка госпитализировали с переломом правой руки.