16 февраля географ Дмитрий Замятин прочитает лекцию в ГЦСИ «Арсенал»
Кандидат географических наук, доктор культурологии Дмитрий Замятин 16 февраля в ГЦСИ «Арсенал» прочитает лекцию, посвященную пространственным представлениям о севере, моделировании его образов и о возможных стратегиях их интерпретации. Об этом сообщается на сайте Центра современного искусства.
Историко-культурное наследие Русского Севера – предмет глубокого интереса многих гуманитарных и естественных наук: истории, искусствоведения, этнографии, антропологии, филологии, истории архитектуры, психологии.
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Культура
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