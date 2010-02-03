16 февраля географ Дмитрий Замятин прочитает лекцию в ГЦСИ «Арсенал»

18:52 — 06.02.2017

 Полина Кульбякина


Кандидат географических наук, доктор культурологии Дмитрий Замятин 16 февраля в ГЦСИ «Арсенал» прочитает лекцию, посвященную пространственным представлениям о севере, моделировании его образов и о возможных стратегиях их интерпретации. Об этом сообщается на сайте Центра современного искусства.

Историко-культурное наследие Русского Севера – предмет глубокого интереса многих гуманитарных и естественных наук: истории, искусствоведения, этнографии, антропологии, филологии, истории архитектуры, психологии.

Теги: Культура

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