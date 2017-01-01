150 тысяч рублей заплатят за нарушение пожарной безопасности владельцы рынка в Дзержинске

10:34 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


150 тысяч рублей заплатят за нарушение пожарной безопасности владельцы рынка в Дзержинске. На территории и в зданиях нашли 48 нарушений. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Не согласившись с постановлением о штрафе от инспекторов по пожарному надзору, представители рынка обратилисьсь в суд с жалобой, в которой просили наказание смягчить, потому что прикладывают усилия для устранения нарушений. Дзержинский городской суд однако оставил постановление о назначении штрафа без изменения.

Теги: Криминал

Материалы по теме:

27.01.2017

Два года строгого режима получил житель Сергачского района за драку с полицейскими

Всё произошло в магазине, где пьяный мужчина учинил дебош.

27.01.2017

17 штрафов за нарушение правил дорожного движения «накопил» нижегородец

Интересно, что у лихача, как приставы выяснили, в собственности несколько иномарок, официально трудоустроен, имеет стабильный доход.

27.01.2017

Житель Семёнова изнасиловал 14-летнюю школьницу

Суд счел вину полностью доказанной и приговорил мужчину к 13 годам колонии особого режима.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.