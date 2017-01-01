150 тысяч рублей заплатят за нарушение пожарной безопасности владельцы рынка в Дзержинске. На территории и в зданиях нашли 48 нарушений. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Не согласившись с постановлением о штрафе от инспекторов по пожарному надзору, представители рынка обратилисьсь в суд с жалобой, в которой просили наказание смягчить, потому что прикладывают усилия для устранения нарушений. Дзержинский городской суд однако оставил постановление о назначении штрафа без изменения.