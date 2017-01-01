150 тысяч рублей присвоила главный бухгалтер ТСЖ в Нижнем Новгороде. Для этого ей понадобился телефон.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегоросдкой области, у главбуха товарищества собственников жилья был мобильник, на который приходили смс-сообщения с одноразовым паролем доступа к финансовой системе ТСЖ. В один из дней, получив пароль, женщина перевела принадлежащие ТСЖ 150 тысяч рублей на свой лицевой счёт. Теперь её будут судить за присвоение вверенного ей чужого имущества с использованием своего служебного положения. Дело поступило в Московский районный суд.