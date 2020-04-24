150 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионерки в Нижнем Новгороде

10:41 — 25.04.2017

 Юлия Полякова

150 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионерки в Нижнем Новгороде

10:41 — 25.04.2017

 Юлия Полякова


150 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионерки в Нижнем Новгороде. Пожилой женщине сообщили по телефону, будто её дочь совершила ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области. 

Жертвой мошенников стала жительница Советского района областного центра. Незнакомец сообщил пенсионерке по телефону, будто для освобождения её дочери от ответственности в связи с ДТП требуются деньги. Пенсионерка согласилась на требования и при личной встрече передала 150 тысчяч рублей. Только после этого она позвонила дочери и узнала, что никакого ДТП не было. Жуликов ищут, а полицейские просят нижегородцев предупреждать пожилых родственников и знакомых об опасности стать жертвой мошенников.

Теги: Криминал

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