150 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионерки в Нижнем Новгороде. Пожилой женщине сообщили по телефону, будто её дочь совершила ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.

Жертвой мошенников стала жительница Советского района областного центра. Незнакомец сообщил пенсионерке по телефону, будто для освобождения её дочери от ответственности в связи с ДТП требуются деньги. Пенсионерка согласилась на требования и при личной встрече передала 150 тысчяч рублей. Только после этого она позвонила дочери и узнала, что никакого ДТП не было. Жуликов ищут, а полицейские просят нижегородцев предупреждать пожилых родственников и знакомых об опасности стать жертвой мошенников.