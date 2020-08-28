150 новых автобусов вышли сегодня на городские маршруты Нижнего Новгорода

100 ЛиАЗов и 50 ПАЗов «Вектор», поступивших в три муниципальных автопарка в начале августа, вышли сегодня, 1 сентября, на городские маршруты Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Сегодня глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов проверил в центральной диспетчерской службе МП «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт», как изменился интервал движения автобусов на самых востребованных горожанами маршрутах — там, откуда поступали сообщения от пассажиров о продолжительном ожидании на остановках.- Напряжённость, которая была на маршрутах №41, 52, 61, мы сняли. На другие востребованные маршруты также добавили подвижной состав, - сообщил чиновник.Он также уточнил, что новые автобусы распределены на маршруты, соединяющие микрорайон «Седьмое небо» с Щербинками и Кузнечихой, ЗКПД-4 с Автозаводом и Верхними Печёрами, автостанцию «Щербинки» и Московский вокзал, улицу Долгополова и микрорайон Сортировочный, а также ряд других, пользующихся популярностью у нижегородцев маршрутов.- Теперь у горожан есть больше возможностей воспользоваться своими транспортными картами. Только за один 2017 год мы существенно обновили парк муниципальных автобусов. Сейчас предприятие располагает 380 машинами, возраст которых от 0 до 3 лет. Частные перевозчики, участвующие в открытых конкурсах, тоже берут на себя обязательства по обновлению подвижного состава. Таким образом, благодаря новым автобусам, передвижение на общественном транспорте по городу станет по-настоящему комфортнее и безопаснее, – добавил Сергей Белов.