15 онлайн казино обнаружила прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода. И через суд потребовала их закрыть. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Установлено, что на 15 Интернет-страницах организованы игровые клубы онлайн, где распространяется реклама букмекерских контор, онлайн казино, что запрещено законом. Кроме того, на сайтах организована игра с возможность получения денежного выигрыша, что также запрещено законодательство м. Заявления с требованием закрыть сайты находятся на рассмотрении.