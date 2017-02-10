15 онлайн казино обнаружила прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода

10:18 — 13.02.2017

 Юлия Полякова


15 онлайн казино обнаружила прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода. И через суд потребовала их закрыть. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

Установлено, что на 15 Интернет-страницах организованы игровые клубы онлайн, где распространяется реклама букмекерских контор, онлайн казино, что запрещено законом. Кроме того, на сайтах организована игра с возможность получения денежного выигрыша, что также запрещено законодательством. Заявления с требованием закрыть сайты находятся на рассмотрении.

Теги: Криминал

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