15 одаренных детей-инвалидов из разных районов области получили именные стипендии правительства обла

Пятнадцать одаренных детей-инвалидов из разных районов области получили именные стипендии правительства Нижегородской области.

Номинаций в конкурсе пять - «В сфере образования и науки», «В сфере культуры и искусства», «В сфере технического, прикладного и народного творчества», «В сфере физкультуры и спорта» и «В сфере общественной деятельности».

Так, юная жительница Выксы Анастасия Зинченко, победившая в последней номинации, несмотря на сложное заболевание, не только учится на отлично, но и принимает участие в олимпиадах, конкурсах и фестивалях самого различного уровня, занимая призовые места.

- Я занимаюсь вокалом и в театральной студии при Дворце металлургов, выступаю на разных городских праздниках, - рассказывает девочка.- Люблю рисовать, составляю картины из ваты. А ещё я занимаюсь в ФОКе,

А десятиклассник Илья Галдин из городского округа города Кулебаки получил премию от региональной общественной организации «Нижегородский совет женщин». Мальчик, активно участвующий в художественной самодеятельности, занимающийся туризмом, покорил жюри искренностью присланного на конкурс сочинения.

Победители были определены по результатам многочисленных фестивалей творчества, выставок, олимпиад, спортивных соревнований, которые проходили весь год в в муниципальных образованиях и городских округах Нижегородской области.

Напомним, поощрительные стипендии в 2007 году установил губернатор Валерий Шанцев.

- Всегда очень приятно награждать этих невероятно талантливых детей, лучших из лучших, - подчеркнул первый заместитель министра социальной политики областиЕвгений Морозов. - Каждый год количество участников конкурса растет - только в 2016 году их было больше двухсот.