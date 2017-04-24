15 команд стали участниками автоквеста «Нижний Новгород — гордость России: люди, заводы, наука». Среди них экипаж «Нижегородской правды». Автоквест организовало Законодательное собрание Нижегородской области.

Участвовали депутаты и журналисты. Каждая команда получила лист с 12-ю заданиями. И надо было ещё догадаться, что речь идёт, например, о Царском павильоне на Московском вокзале, Домике Петра I, речном училище или мемориальной доске, посвящённой изобретателю радио Александру Попову на Главном ярмарочном доме. Чтобы выполнить задание, возле объектов надо было побывать, а для этого — рационально построить маршрут. Пожалуй, самым сложным (и самым «дорогим» — на восемь баллов) стало задание про золотую рыбку в жилом комплексе в посёлке Новинки: «Символ Нижегородской области укажет вам на золотую рыбку. Сфотографируйтесь на её фоне».

Как потом выяснилось, не все команды рыбку нашли. Нам повезло. Мы увидели нарисованного на одном из домов оленя и помчались в том направлении, куда он «бежал». Ещё немного пометавшись, обнаружили и дом с рыбкой на стене. Побывали и на Автозаводе, и в посёлке Дубравном. На решение задач квеста дали три с половиной часа. Время промчалось стремительно. Как и мы по городу. Это был первый опыт нашей команды (в 2015 году региональным парламентом был впервые организован автоквест, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне). Наградой стали новые знания. В следующий раз постараемся оказаться и на пьедестале победителей.