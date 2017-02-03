14,5 миллиардов получит регион из федерального бюджета на строительство 20 объектов

Федерация планирует выделить Нижегородской области 14,5 миллиардов рублей на строительство 20 объектов в рамках адресной инвестиционной программы на 2017-2019 годы. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области.

В этом году дотации должны составить 8,7 млрд рублей. Большую часть денег (3,5 млрд рублей) планируется направить на развитие транспортной системы, в том числе на реконструкцию искусственных аэродромных покрытий аэропорта, реконструкцию проспекта Молодежный и проектные работы по строительству низконапорного гидроузла. На втором месте по объему затрат — строительство стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу: на эти цели будет выделено 2,1 млрд рублей. Третьим в списке значится развитие судебной системы, а именно строительство и реконструкция зданий Нижегородского областного, городецкого и Автозаводского судов — на них будет направлено почти 1,6 млрд рублей.