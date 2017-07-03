14,2 млрд рублей получила из федерального бюджета Нижегородская область за 5 месяцев

С января по май этого года Нижегородская область получила 14,2 млрд рублей федеральных средств, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и конкурентной политики региона.

На 1 июня область заявилась в 22 из 28 государственных программ РФ, в которых предполагается участие регионов. Сумма заявленных регионом федеральных средств на 2017 год составляет 36,1 млрд рублей, из них подтверждено 34,7 млрд рублей — именно столько в регион фактически поступило в 2016 году.По словам министра Игоря Норенкова, 3,8 млрд рублей поступили на развитие транспортной инфраструктуры, 2 млрд рублей — на социальную поддержку граждан, 1,4 млрд рублей – на модернизацию промышленности, 759,4 млн рублей на сельское хозяйство, 268,1 млн рублей – на развитие здравоохранения, 181,6 млн рублей – на выплаты безработным гражданам.