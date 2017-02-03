14-летний школьник погиб в ДТП в Лысковском районе

13:14 — 30.01.2017

 Юлия Полякова


14-летний школьник погиб в ДТП в Лысковском районе. Машина улетела в реку. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области. 

Трагедия произошла 29 января на автодороге Бор-Сельская Маза. 35-летний водитель на машине ГАЗ-67 без госномеров не справился с управлением и опрокинулся в реку Маза. Погибший школьник сидел на заднем сидении. Ремнём безопасности он не был пристёгнут.

Теги: Аварии

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