14 команд из Арзамасского района стали участниками слёта по спортивному туризму и ориентированию

120 школьников Арзамасского района, объединённых в 14 команд, стали участниками 55-й слёта по спортивному туризму и ориентированию. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Берег реки Серёжа у села Криуша на два дня превратился в большой палаточный городок и площадку для состязаний в ловкости, выносливости, скорости и даже артистизме. Ребята показали себя в личном первенстве и в командных соревнованиях, в спортивном ориентировании и вязке узлов, проверили свои знания по истории родного края в краеведческой викторине и продемонстрировали таланты в номерах самодеятельности.В итоговом зачёте победителями турслёта среди младших школьников признана команда Водоватовской школы, среди старшеклассников – команда Выездновской школы. В числе призёров команды Красносельской, Абрамовской и Чернухинской школ.