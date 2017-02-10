14 февраля замглавы УФНС проведёт личный приём налогоплательщиков
14 февраля с 11:00 до 12:00 часов заместитель руководителя Управления ФНС России по Нижегородской области Анна Попереченко проведет личный прием граждан. Мероприятие пройдёт в здании Управления по адресу ул. Минина, д. 20. Об этом сообщается на сайте регионального УФНС.
Во время приёма у налогоплательщиков будет возможность получить консультации по интересующим их вопросам в сфере налогообложения, а также высказать свои предложения по совершенствованию работы налоговых органов. Записаться на прием можно по телефону: +7 (831) 419-63-63.
Кроме этого, прием налогоплательщиков будет осуществляться в инспекциях в режиме видеоконференцсвязи.
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