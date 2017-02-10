14 февраля в нижегородских школах стартуют онлайн-уроки по финансовой грамотности

14:51 — 13.02.2017

 Полина Кульбякина


С 14 февраля в школах Нижегородской области начнут проводить онлайн-уроки по финансовой грамотности и профориентации. Этот проект является частью программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», реализуемого при поддержке Министерства финансов России и Центробанка.

Цель программы — формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными средствами. Занятия (а это более 250 эфиров) продлятся до 21 апреля. Эксперты, привлеченные Банком России к участию в уроках, будут рассказывать школьникам о личном финансовом планировании, об инвестировании и страховании, о взаимодействии с налоговыми органами и пенсионной системе, об особенностях кредитования и банковских вкладах.

Особое внимание планируется уделить правилам безопасности и защите прав потребителей финансовых услуг.

Теги: Общество

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