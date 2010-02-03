13 работников РФЯЦ-ВНИИЭФ удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники

18:42 — 03.02.2017

 Евгений Спирин


13 работников РФЯЦ-ВНИИЭФ удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники за 2016 год. Награды 2 февраля в Доме Правительства РФ вручали Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и министр образования и науки Ольга Васильева.

В 2016 году на соискание премий правительства РФ в области науки и техники было представлено 110 работ, премиями отмечена 21 работа, в том числе 7 молодых ученых. Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные, а в ряде случаев прорывные решения в разных областях экономики.

Дмитрий Медведев, награждая ученых, поблагодарил их за самоотверженный труд, целеустремленность и пообещал, что Правительство РФ обязательно продолжит поддержку научных исследований, «инвестируя в перспективные проекты и создавая условия для самореализации научных работников». Кроме того, будут поддерживаться молодые ученые посредством грантов, стипендий, премий.

Теги: Наука

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