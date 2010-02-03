13 работников РФЯЦ-ВНИИЭФ удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники за 2016 год. Награды 2 февраля в Доме Правительства РФ вручали Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и министр образования и науки Ольга Васильева.

В 2016 году на соискание премий правительства РФ в области науки и техники было представлено 110 работ, премиями отмечена 21 работа, в том числе 7 молодых ученых. Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные, а в ряде случаев прорывные решения в разных областях экономики.