13% оптовых предприятий региона надеются на улучшение своего положения в начале 2017-го

14:17 — 03.02.2017

 Полина Кульбякина


13,3% представителей оптовых предприятий предполагают улучшение экономического положения своих фирм в первом квартале 2017 года. 72% считают, что оно не изменится по сравнению с 4-м кварталом прошлого года, а еще 14,7% дают негативный бизнес-прогноз. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Также орган статистики сообщает, что индекс предпринимательской-уверенности, отражающий бизнес-климат в оптовой торговле, в последнем квартале 2016-го составил 0,4%, что ниже показателя предыдущего квартала, но выше соответствующего периода 2015 года.

В целом, в исследовании конъюнктуры и деловой активности предприятий оптовой торговли Нижегородской области приняли участие 75 организаций.

Теги: Общество

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