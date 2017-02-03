13% оптовых предприятий региона надеются на улучшение своего положения в начале 2017-го

13,3% представителей оптовых предприятий предполагают улучшение экономического положения своих фирм в первом квартале 2017 года. 72% считают, что оно не изменится по сравнению с 4-м кварталом прошлого года, а еще 14,7% дают негативный бизнес-прогноз. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Также орган статистики сообщает, что индекс предпринимательс кой-уверенности, отражающий бизнес-климат в оптовой торговле, в последнем квартале 2016-го составил 0,4%, что ниже показателя предыдущего квартала, но выше соответствующего периода 2015 года.

В целом, в исследовании конъюнктуры и деловой активности предприятий оптовой торговли Нижегородской области приняли участие 75 организаций.