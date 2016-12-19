128 детей из Нижегородской области увидят главную ёлку страны

10:50 — 26.12.2016

 Ольга Севрюгина


128 детей из Нижегородской области сегодня увидят главное новогоднее представление страны.
Сегодня в Государственном Кремлёвском Дворце состоится общероссийская новогодняя ёлка, на которую приехали ребята со всей страны. От Нижегородской области приглашена делегация в количестве 128 человек.
Поездкой на общероссийскую новогоднюю елку награждены отличники учёбы, победители различных конкурсов, соревнований, олимпиад, активисты детских общественных организаций. Дети увидят новогоднюю Москву, познакомятся с достопримечательностями столицы, посетят Мемориальный музей космонавтики и уже завтра вернутся домой.

Теги: Культура

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