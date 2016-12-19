128 детей из Нижегородской области увидят главную ёлку страны

128 детей из Нижегородской области сегодня увидят главное новогоднее представление страны.

Сегодня в Государственном Кремлёвском Дворце состоится общероссийская новогодняя ёлка, на которую приехали ребята со всей страны. От Нижегородской области приглашена делегация в количестве 128 человек.

Поездкой на общероссийскую новогоднюю елку награждены отличники учёбы, победители различных конкурсов, соревнований, олимпиад, активисты детских общественных организаций. Дети увидят новогоднюю Москву, познакомятся с достопримечательностями столицы, посетят Мемориальный музей космонавтики и уже завтра вернутся домой.