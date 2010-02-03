124 нижегородских школы открылись после карантина по гриппу и ОРВИ

После карантина по гриппу в Нижнем Новгороде отрылись 124 школы. Занятия полностью приостановлены в 19 школах и в 46 классах восьми образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

- В Автозаводском, Нижегородском, Советском и Канавинском районах ситуация заметно улучшилась. Стабилизировалас ь обстановка в Московском, Сормовском, Приокском и Ленинском районах, где на карантин закрыты по одной школе, - рассказала директор департамента образования городской администрации Ирина Тарасова.

Что касается дошкольных учреждений, то на сегодняшний день из 309 детских садов на карантин закрыто 17 и ещё 119 групп в 49 садах.