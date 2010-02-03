124 нижегородских школы открылись после карантина по гриппу и ОРВИ

14:33 — 10.02.2017

 Полина Кульбякина


После карантина по гриппу в Нижнем Новгороде отрылись 124 школы. Занятия полностью приостановлены в 19 школах и в 46 классах восьми образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

- В Автозаводском, Нижегородском, Советском и Канавинском районах ситуация заметно улучшилась. Стабилизировалась обстановка в Московском, Сормовском, Приокском и Ленинском районах, где на карантин закрыты по одной школе, - рассказала директор департамента образования городской администрации Ирина Тарасова.

Что касается дошкольных учреждений, то на сегодняшний день из 309 детских садов на карантин закрыто 17 и ещё 119 групп в 49 садах.

Теги: Город

Материалы по теме:

10.02.2017

Крематорий в Нижнем Новгороде будет введен в эксплуатацию в марте

Инвестиции в проект превышают 300 млн рублей.

08.02.2017

107 нижегородских школ открылись после карантина по гриппу и ОРВИ

«Под санитарным замком» остаются 27 образовательных учреждений.

03.02.2017

Центр молодежных объединений будет создан в Приокском районе

Старт проекта намечен на начало 2017 года.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.