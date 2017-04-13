118 подозреваемых в преступлениях задержали в регионе с начала года при участии дружинников. В Нижегородской области зарегистрированы 103 народные дружины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.

В составе дружин 2485 человек. За три месяца этого года региональный реестр пополнили три дружины, образованные в Кулебаках, Балахне и Дзержинске. При участии народных дружин в регионе за три месяца пресекли 2466 административных правонарушения.