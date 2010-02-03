11 миллионов заплатили предприятия, нарушившие права потребителей в 2016 году
Штрафов на сумму более чем в 11 млн рублей в 2016 году выписали специалисты нижегородского Управления Роспотребнадзора предприятиям, нарушившим закон «О защите прав потребителей». Об этом сообщается на сайте надзорного органа.
Всего за 2016 года в Управление поступило 8 595 обращений потребителей, связанных с нарушением их прав (в сравнении с 2015 годом этот показатель уменьшился на 365).
Больше всего жалоб (30,2%) поступило на организации, специализирующие
По результатам проверок специалисты Управления составили 2 367 протоколов об административных правонарушениях, по результатам которых было наложено штрафов на общую сумму более 11 млн рублей.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.