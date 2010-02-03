107 нижегородских школ открылись после карантина по гриппу и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде идет на спад, потому 107 школ открылись после карантина. А ученики 27 школ, а также ещё 22 классов четырех образовательных учреждений пока вынуждены сидеть дома. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Что касается дошкольных учреждений, то на сегодняшний день закрыт 21 из них и еще 103 группы в 40 детских садах.