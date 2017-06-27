101 новая школа появится в Нижегородской области

Валерий Шанцев дал указание дополнительно к программе строительства новых школ разработать и внедрить проект капитального ремонта учебных заведений уже со следующего года. Об этом глава региона заявил в рамках инспекционной проверки хода строительства школы в микрорайоне Красногорка на Бору.

В рамках осмотра губернатор обратил внимание не только на готовность объекта в целом, но и подъездной автодороги к зданию школы с парковкой. Строители доложили: работа идет в графике. По их словам в настоящее время на 100% выполнены работы по монолитному фундаменту и каркасу здания, устройству монолитной чаши бассейна и обходных дорожек бассейна, кладке наружных стен и внутренних перегородок из газосиликатных блоков, устройству лестничных маршей. Завершается отделка помещений и устройство внутренних коммуникаций.«Наша задача – построить 101 школу - такого количества в нашем регионе не строилось никогда. В ближайшее время новые учебные заведения появятся не только на Бору, но и в Павловском, Навашинском, Балахнинском, Володарском районах, а также в Тонкине, Суроватихе и Нижнем Новгороде. Кроме того, по программе уже разработана 21 проектно-сметная документация, - отметил глава региона Валерий Шанцев по итогам мероприятия. - До 2025 года мы должны будем эту программу закончить и полностью ликвидировать вторые смены во всех школах нашей области».«Однако важно не только строить новые школы и пристрои к ним, но и ремонтировать те здания которые изношены более чем на половину. Поэтому я уже дал поручение разработать еще программу - капитального ремонта школ, чтобы привести в порядок кровли, фасады, основные инженерные системы, которые обслуживают школы, - добавил губернатор. – По предварительным расчетам, капремонт необходим 202 школам на общую сумму порядка 16 млрд. рублей. Конечно, мы эту программу за один год не осилим, но я думаю, начнем ее реализацию уже со следующего года, хотя по сути мы ее никогда не прекращали - в меньших объемах все это делалось. Плюс еще муниципалитеты должны и обязаны здесь принять участие».«Знаю, что депутаты Законодательного Собрания поддержали проект программы министерства образования «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижегородской области на 2020 -2029 годы». Правда, высказались «за» старт программы не с 2020, а с 2018 года. Приятно, что сегодня и губернатор поддержал эту инициативу. Важно, чтобы занятия проходили в комфортных для детей условиях. Ведь у ребят должно быть все самое лучшее», - заявил председатель ЗС НО Евгений Лебедев.«Если мы будем вкладываться в ремонт параллельно со строительством, то многие острые вопросы по учреждениям образования постепенно снимутся. Возможность ежегодно предусматривать определенные суммы в областном бюджете на ремонт есть. К финансированию этого вопроса может подтянуть и федеральные деньги. Мы вместе с министерством образования можем проработать возможность включения в те или иные программы, чтобы ускорить решение вопросов школьных ремонтов, - отметил в свою очередь депутат Госдумы РФ от Нижегородской области, член фракции «Единая Россия» Артем Кавинов. - Сейчас проводится корректировка федерального бюджета на 2017 год. Мы получили больше доходов, чем ожидалось. Поэтому на образование выделяется дополнительно более 3 миллиардов рублей».